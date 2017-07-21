Погода на выходные: в Украине ожидаются грозы и жара до +35° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные во всех регионах Украины будет жарко, местами пройдут дожди с грозами.
В столице в субботу гроза, температура воздуха ночью +18°, днем +30°. В воскресенье без осадков, +18°...+28°.
Во Львове завтра дождь, ночью +15°, днем +27°. В воскресенье гроза, +16°...+28°.
Сегодня в Украине будет жарко и почти без осадков (карта)
В Луцке в субботу ночью +15°, днем +27°, дождь с грозой. В воскресенье ночью +15°, днем +26°, облачно с прояснениями.
В Виннице в субботу гроза, температура воздуха +18°...+29°. В воскресенье до +26°, дождь.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +20°, днем +35°. В воскресенье +20°...+35°.
В Харькове в субботу ливень, температура ночью +19°, днем +32°. В воскресенье +18°...+29°, гроза.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +21°, днем +34°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +20°...+35°.
В Симферополе завтра ясно, +17°...+33°. В воскресенье +19°...+34°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +20°, днем +30°. В воскресенье без осадков, температура до +34°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +33°. В воскресенье температура до +34°, без осадков.
В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью +17°, днем +33°. В воскресенье +19°...+33°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +25°. В воскресенье гроза, ночью +10°, днем +24°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +28°. В воскресенье гроза, ночью +15°, днем до +27°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +25°. В воскресенье температура днем +29°, гроза.
В Сваляве завтра без осадков, +27°, в воскресенье ливень, температура воздуха +14° …+29°.
В Затоке в субботу солнечно, температура ночью +19°, днем до +32°. В воскресенье без осадков, до +33°.
В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +20° …+30°. В воскресенье до +30°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+24°... +11°
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Донецк+23°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+27°... +14°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+27°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+24°... +13°
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Ровно+29°... +16°
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Симферополь+24°... +7°
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Сумы+23°... +11°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницкий+29°... +16°
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Черкассы+24°... +13°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+28°... +17°