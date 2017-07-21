Погода на выходные: в Украине ожидаются грозы и жара до +35° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные во всех регионах Украины будет жарко, местами пройдут дожди с грозами.

В Украине на выходных будет жарко / ozb.co.kr

В столице в субботу гроза, температура воздуха ночью +18°, днем +30°. В воскресенье без осадков, +18°...+28°.

Во Львове завтра дождь, ночью +15°, днем +27°. В воскресенье гроза, +16°...+28°.

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В Луцке в субботу ночью +15°, днем +27°, дождь с грозой. В воскресенье ночью +15°, днем +26°, облачно с прояснениями.

В Виннице в субботу гроза, температура воздуха +18°...+29°. В воскресенье до +26°, дождь.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +20°, днем +35°. В воскресенье +20°...+35°.

В Харькове в субботу ливень, температура ночью +19°, днем +32°. В воскресенье +18°...+29°, гроза.

Прогноз на 22 июля / УНИАН

Прогноз на 23 июля / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +21°, днем +34°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +20°...+35°.

В Симферополе завтра ясно, +17°...+33°. В воскресенье +19°...+34°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +20°, днем +30°. В воскресенье без осадков, температура до +34°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +33°. В воскресенье температура до +34°, без осадков.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью +17°, днем +33°. В воскресенье +19°...+33°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +25°. В воскресенье гроза, ночью +10°, днем +24°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +28°. В воскресенье гроза, ночью +15°, днем до +27°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +25°. В воскресенье температура днем +29°, гроза.

В Сваляве завтра без осадков, +27°, в воскресенье ливень, температура воздуха +14° …+29°.

В Затоке в субботу солнечно, температура ночью +19°, днем до +32°. В воскресенье без осадков, до +33°.

В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +20° …+30°. В воскресенье до +30°.

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