Николаевская область страдает от природных пожаров

В 15 районах Николаевской области горят природные пожары.

На Николаевщине сохраняется сложная ситуация с пожарами / ГСЧС

В течение 20 июля ситуация с пожарами на открытой территории оставалась напряженной. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Так, горение сухой травы, стерни и мусора были зарегистрированы во всех районах Николаева и 15 районах области. Также возникли возгорания листвяного леса и подстилки в Очаковском и Березнеговатском лесных хозяйствах.

Нередко огонь распространялся в непосредственной близости от частных домовладений. Спасатели реагируют на обращения граждан и обеспечивают тушение пожаров.

Напомним, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (РФ) действуют четыре природных пожара площадью около 100 гектаров.