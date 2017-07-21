В Мексике шесть человек погибли из-за жары
Не менее шести человек погибли в мексиканском штате Сонора из-за жары.
Последними жертвами стали два человека, погибшие в течение недели с 9 по 15 июля, передает на "РИА Новости" со ссылкой на министерство здравоохранения штата.
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Причиной гибели людей стал тепловой удар и обезвоживание организма. Ранее скончались еще четыре человека. Кроме того, около 25 пациентов, пострадавших от жары, находятся в больницах.
В Соноре температура превышает 40 градусов в тени, временами достигая 50 градусов по Цельсию. Ситуация усугубляется очень высоким уровнем влажности.
Напомним, на прошлой неделе в Японии из-за жары погибли шесть человек.
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