В результате землетрясения в Греции погибли два человека (фоторепортаж)

Жертвами мощного землетрясения, которое произошло у побережья Греции, стали два человека, более 100 получили травмы.

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Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море и было ощутимо в Греции и Турции, передает Reuters.

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По данным греческих властей, на острове Кос не менее двух человек погибли, более 100 получили ранения. Береговая охрана сообщила, что значительный ущерб был нанесен порту острова.

В то же время в турецком городе Бодрум госпитализировали около 70 человек, которые получили ранения во время землетрясения.

Напомним, в море недалеко от курортных городов Турции произошло сильное землетрясение, вызвавшее небольшое цунами.