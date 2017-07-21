В результате землетрясения в Греции погибли два человека (фоторепортаж)
Жертвами мощного землетрясения, которое произошло у побережья Греции, стали два человека, более 100 получили травмы.
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море и было ощутимо в Греции и Турции, передает Reuters.
На Филиппинах произошло землетрясение
По данным греческих властей, на острове Кос не менее двух человек погибли, более 100 получили ранения. Береговая охрана сообщила, что значительный ущерб был нанесен порту острова.
В то же время в турецком городе Бодрум госпитализировали около 70 человек, которые получили ранения во время землетрясения.
В курортных городках Турции и Греции произошло мощное землетрясение
Напомним, в море недалеко от курортных городов Турции произошло сильное землетрясение, вызвавшее небольшое цунами.
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