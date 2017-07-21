В Киеве сегодня без осадков, днем до +32°

Согласно данным Погода УНИАН, 21 июля в столице без осадков, днем до +32°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +26°. Ветер переменный, до 2.6 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:09, а зайдет в 20:57.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 21 июля, в Украине практически без осадков, на юге до +34°.

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