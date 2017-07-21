Сегодня в Украине будет жарко и почти без осадков (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 21 июля, в Украине практически без осадков, на юге до +34°.

В Украине сегодня будет жарко / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +34°.

На западе Украины в пятницу местами пройдут дожди с грозами. Днем до +33°.

В северных областях облачно с прояснениями, в Черниговской области ожидается гроза. Температура до +32°. В центре Украины без осадков, температура днем до +33°.

Прогноз на 21 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 21 июля — Прокопия. Если черники в лесу спелые — то поспела и рожь, богатый будет урожай.

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