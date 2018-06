У курортного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7

На юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов. Толчки ощущались в турецких городах Бодрум и Мармарис, сообщает Reuters.

Землетрясение произошло в 01:31 по местному времени. Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился в 12 км к югу от популярного курорта Бодрум, а также в 90 км от греческого острова Родос. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

По данным The Daily Mail, поврежденными оказались здания некоторых прибрежных гостиниц в этих городах.

В Бодруме на некоторых старых здания возникли трещины, произошло отключение электричества в некоторых районах города, люди во многих городах и населенных пунктах выбежали на улицу.

На фотографиях и видеозаписях очевидцев из Бодрума видны подтопленные здания.

Губернатор провинции Мугла, в которую входит город, сообщил, что в результате цунами несколько человек получили небольшие ранения, однако погибших нет.

