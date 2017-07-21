У курортного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
В море недалеко от курортных городов Турции произошло сильное землетрясение, вызвавшее небольшое цунами.
На юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов. Толчки ощущались в турецких городах Бодрум и Мармарис, сообщает Reuters.
Землетрясение произошло в 01:31 по местному времени. Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился в 12 км к югу от популярного курорта Бодрум, а также в 90 км от греческого острова Родос. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
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По данным The Daily Mail, поврежденными оказались здания некоторых прибрежных гостиниц в этих городах.
В Бодруме на некоторых старых здания возникли трещины, произошло отключение электричества в некоторых районах города, люди во многих городах и населенных пунктах выбежали на улицу.
На фотографиях и видеозаписях очевидцев из Бодрума видны подтопленные здания.
BREAKING UPDATE |— Vocal Europe (@thevocaleurope) July 20, 2017
Earthquake hits Turkey's #Bodrum where a tsunami occured. No official statement yet made pic.twitter.com/12FFNoFqvw
Губернатор провинции Мугла, в которую входит город, сообщил, что в результате цунами несколько человек получили небольшие ранения, однако погибших нет.
#BREAKING: Governor of Mugla, Turkey says there is no major damage but small number of people w/ minor injuries from tsunami -@Breaking9news pic.twitter.com/HR8WY5C4Y6— Ana Demendoza (@AnaDemendoza_) July 20, 2017
Как отмечает Reuters, в результате землетрясения на курортном греческом острове Кос, который находится недалеко от турецкого побережья, погибли два человека, еще несколько пострадали.
По данным властей турецкой провинции Мугла, в которой находятся как Мармарис, так и Бодрум, никаких серьезных разрушений в результате зафиксировано не было. Мэр Бодрума Мехмед Кочадон сообщил, что в некоторых старых зданиях возникли трещины.
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