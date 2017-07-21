У курортного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7

03:22, 21 июля 2017
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В море недалеко от курортных городов Турции произошло сильное землетрясение, вызвавшее небольшое цунами.

В Турции произошло землетрясение / фото twitter.com/AnaDemendoza_
В Турции произошло землетрясение / фото twitter.com/AnaDemendoza_

На юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов. Толчки ощущались в турецких городах Бодрум и Мармарис, сообщает Reuters.

Землетрясение произошло в 01:31 по местному времени. Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился в 12 км к югу от популярного курорта Бодрум, а также в 90 км от греческого острова Родос. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

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По данным The Daily Mail, поврежденными оказались здания некоторых прибрежных гостиниц в этих городах. 

В Бодруме на некоторых старых здания возникли трещины, произошло отключение электричества в некоторых районах города, люди во многих городах и населенных пунктах выбежали на улицу.

Некоторые гостиницы слегка подтопило / фото twitter.com/SierraMaestraaa
Некоторые гостиницы слегка подтопило / фото twitter.com/SierraMaestraaa

На фотографиях и видеозаписях очевидцев из Бодрума видны подтопленные здания.

Губернатор провинции Мугла, в которую входит город, сообщил, что в результате цунами несколько человек получили небольшие ранения, однако погибших нет.

Как отмечает Reuters, в результате землетрясения на курортном греческом острове Кос, который находится недалеко от турецкого побережья, погибли два человека, еще несколько пострадали.

По данным властей турецкой провинции Мугла, в которой находятся как Мармарис, так и Бодрум, никаких серьезных разрушений в результате зафиксировано не было. Мэр Бодрума Мехмед Кочадон сообщил, что в некоторых старых зданиях возникли трещины.

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