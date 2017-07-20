Синоптик рассказала, когда Украину отпустит 35-градусная жара

18:54, 20 июля 2017
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Еще два дня в Украине продержится жара, которая спадет в воскресенье.

Жара в Украине ослабнет уже в воскресенье / фото УНИАН
Жара в Украине ослабнет уже в воскресенье / фото УНИАН

В Украине в пятницу, 21 июля, ожидается жаркая погода. Высокая температура воздуха завтра охватит большинство областей Украины, в течение дня раскочегарясь до +28+33°, на юге местами до +35°. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)

В Киеве есть вероятность дождя с грозой, правда, больше в ночные часы, а днем в пятницу будет преобладать солнце. Температура воздуха в течение дня 21 июля в столице будет колебаться в пределах +30+32°.

"Жара продлится и завтра, и в субботу, а в воскресенье на западе и севере Украины температура воздуха спадет до +25+28°", - прогнозирует синоптик.

Как сообщала Погода УНИАН, по долгосрочным прогнозам на август 2017 года, первые числа месяца будут жаркими, на территории нашей страны воздух прогреется до +30...+33º. Однако в середине месяца ожидается незначительное похолодание до +23...+26º.

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