Синоптик рассказала, когда Украину отпустит 35-градусная жара
Еще два дня в Украине продержится жара, которая спадет в воскресенье.
В Украине в пятницу, 21 июля, ожидается жаркая погода. Высокая температура воздуха завтра охватит большинство областей Украины, в течение дня раскочегарясь до +28+33°, на юге местами до +35°. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)
В Киеве есть вероятность дождя с грозой, правда, больше в ночные часы, а днем в пятницу будет преобладать солнце. Температура воздуха в течение дня 21 июля в столице будет колебаться в пределах +30+32°.
"Жара продлится и завтра, и в субботу, а в воскресенье на западе и севере Украины температура воздуха спадет до +25+28°", - прогнозирует синоптик.
Как сообщала Погода УНИАН, по долгосрочным прогнозам на август 2017 года, первые числа месяца будут жаркими, на территории нашей страны воздух прогреется до +30...+33º. Однако в середине месяца ожидается незначительное похолодание до +23...+26º.
Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+24°... +11°
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Донецк+23°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+27°... +14°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+27°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+24°... +13°
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Ровно+29°... +16°
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Симферополь+24°... +7°
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Сумы+23°... +11°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницкий+29°... +16°
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Черкассы+24°... +13°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+28°... +17°