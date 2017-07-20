В Киеве завтра до +32°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 21 июля, в столице без осадков, днем до +32°.

В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +29°. Ветер переменный, до 4.5 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 05:09, а зайдет в 20:57.

Как сообщал УНИАН, 21 июля в Украине практически без осадков, на западе до +34°.

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