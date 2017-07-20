В Киеве завтра до +32°, без осадков

17:00, 20 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 21 июля, в столице без осадков, днем до +32°.

В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +29°. Ветер переменный, до 4.5 м/с.

На Херсонщине горело 19,5 га леса

Солнце в столице взойдет в 05:09, а зайдет в 20:57. 

Как сообщал УНИАН, 21 июля в Украине практически без осадков, на западе до +34°.

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