Жара не спадает: завтра синоптики обещают до +34° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 21 июля в Украине практически без осадков, на западе до +34°.

В Украине завтра будет жарко / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +33°.

На западе Украины в пятницу местами пройдут дожди с грозами. Днем до +34°.

В северных областях облачно с прояснениями, в Черниговской области ожидается гроза. Температура до +32°. В центре Украины без осадков, температура днем до +33°.

Согласно народному прогнозу, 21 июля — Прокопия. Если черники в лесу спелые — то поспела и рожь, богатый будет урожай.

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