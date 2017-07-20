Жара не спадает: завтра синоптики обещают до +34° (видеопрогноз)

16:30, 20 июля 2017
1571
0

Согласно данным Погода УНИАН, 21 июля в Украине практически без осадков, на западе до +34°.

В Украине завтра будет жарко / УНИАН
В Украине завтра будет жарко / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +33°.

На западе Украины в пятницу местами пройдут дожди с грозами. Днем до +34°.

В северных областях облачно с прояснениями, в Черниговской области ожидается гроза. Температура до +32°. В центре Украины без осадков, температура днем до +33°.

Согласно народному прогнозу, 21 июля — Прокопия. Если черники в лесу спелые — то поспела и рожь, богатый будет урожай.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Пасмурно, дожди с грозами
Погода Стерлинг
96 %
756 мм
3.7 м/с
98 %
Лента новостей