Во Вьетнаме восемь человек погибли в результате тайфуна "Талас"

Жертвами тайфуна "Талас" во Вьетнаме стали восемь человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.

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"Талас" стал вторым тропическим циклоном, с которым столкнулась страна за нынешний год, передает Xinhua.

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Тайфун также разрушил 175 домов, сорвал крыши с почти 6,2 тыс. домов. В результате удара стихии затонули 57 рыболовецких судов и лодок, повреждены дороги и мосты.

Во Вьетнаме за первое полугодие в результате стихийных бедствий погибли или пропали без вести 27 человек, еще 30 пострадали, были повреждены 5,9 тыс. домов и затоплены 11,4 тыс. гектаров посевов. Материальный ущерб превысил 19,2 млн долларов.

Напомним, 23 человека погибли, почти 20 тысяч человек пострадали в результате наводнения в Нигере.