На Филиппинах произошло землетрясение

14:27, 20 июля 2017
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Во четверг, 20 июля, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 4,8.

На Филиппинах произошло землетрясение / lonelyplanet.com
На Филиппинах произошло землетрясение / lonelyplanet.com

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Японии произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 177 км на юго-восток от провинции Сарангани на острове Минданао. Очаг землетрясения залегал на глубине 89,5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 20 июля, у берегов префектуры Фукусима в регионе Тохоку на японском острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,6.

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