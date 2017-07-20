В Нигере жертвами наводнения стали 23 человека
23 человека погибли, почти 20 тысяч человек пострадали в результате наводнения в Нигере.
С июня этого года в стране идут ливневые дожди, которые привели к наводнениям во многих районах, передает Xinhua со ссылкой на представительство Управления по координации гуманитарной деятельности ООН в Нигере.
Наводнение затопило несколько населенных пунктов на юге Великобритании (видео)
Сильнее всего от бедствий пострадала столица страны Ниамей на западе страны. Стихия разрушила более 2400 домов, около 20 тысяч человек пострадали от разгула стихии.
Правительство Нигера незамедлительно перебросило в пострадавшие районы продукты питания и необходимые грузы.
Напомним, индийский штат Гуджарат пострадал от сильного наводнения.
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