В Нигере жертвами наводнения стали 23 человека

23 человека погибли, почти 20 тысяч человек пострадали в результате наводнения в Нигере.

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С июня этого года в стране идут ливневые дожди, которые привели к наводнениям во многих районах, передает Xinhua со ссылкой на представительство Управления по координации гуманитарной деятельности ООН в Нигере.

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Сильнее всего от бедствий пострадала столица страны Ниамей на западе страны. Стихия разрушила более 2400 домов, около 20 тысяч человек пострадали от разгула стихии.

Правительство Нигера незамедлительно перебросило в пострадавшие районы продукты питания и необходимые грузы.

Напомним, индийский штат Гуджарат пострадал от сильного наводнения.