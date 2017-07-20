В Нигере жертвами наводнения стали 23 человека

13:29, 20 июля 2017
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23 человека погибли, почти 20 тысяч человек пострадали в результате наводнения в Нигере.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

С июня этого года в стране идут ливневые дожди, которые привели к наводнениям во многих районах, передает Xinhua со ссылкой на представительство Управления по координации гуманитарной деятельности ООН в Нигере.

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Сильнее всего от бедствий пострадала столица страны Ниамей на западе страны. Стихия разрушила более 2400 домов, около 20 тысяч человек пострадали от разгула стихии.

Правительство Нигера незамедлительно перебросило в пострадавшие районы продукты питания и необходимые грузы.

Напомним, индийский штат Гуджарат пострадал от сильного наводнения.

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