В России горит 100 га леса

12:27, 20 июля 2017
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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (РФ) действуют четыре природных пожара на площади около 100 гектаров

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Угрозы населенным пунктам на данный момент нет, передает "РИА Новости" со ссылкой на региональный департамент гражданской защиты.

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"Сегодня, 20 июля, на Ямале действует четыре природных пожара на площади 97,4 гектара, из них три - возникших за последние сутки… Самый крупный из них - 80 гектаров - происходит в Шурышкарском районе", - говорится в сообщении.

19 июля сообщалось о трех лесных пожарах на площади 18 гектаров. Местные власти региона ввели ограничение на пребывание граждан на территории Ямальского и Надымского лесничеств, а также на въезд транспортных средств.

Напомним, на Николаевщине вспыхнуло несколько природных пожаров.

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