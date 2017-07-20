В России горит 100 га леса
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (РФ) действуют четыре природных пожара на площади около 100 гектаров
Угрозы населенным пунктам на данный момент нет, передает "РИА Новости" со ссылкой на региональный департамент гражданской защиты.
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"Сегодня, 20 июля, на Ямале действует четыре природных пожара на площади 97,4 гектара, из них три - возникших за последние сутки… Самый крупный из них - 80 гектаров - происходит в Шурышкарском районе", - говорится в сообщении.
19 июля сообщалось о трех лесных пожарах на площади 18 гектаров. Местные власти региона ввели ограничение на пребывание граждан на территории Ямальского и Надымского лесничеств, а также на въезд транспортных средств.
Напомним, на Николаевщине вспыхнуло несколько природных пожаров.
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