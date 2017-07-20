У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
В четверг, 20 июля, у берегов префектуры Фукусима в регионе Тохоку на японском острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,6.
Предупреждения об угрозе цунами не объявлялось, передает Xinhua со ссылкой на Метеорологическое управление Японии.
У берегов Алеутских островов произошло мощное землетрясение
Подземные толчки были зафиксированы в 09:11 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 37,3 градуса северной широты и 141,6 градуса восточной долготы.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 40 км в Тихом океане. Отмечается, что подземные толчки были ощутимы в регионе Тохоку и в восточной части страны.
Метеорологическое управление не объявляло угрозы цунами. На АЭС "Фукусима Дайичи" аномальных последствий удара стихии не выявлено.
Напомним, во вторник, 18 июля, в Перу произошло землетрясение магнитудой 6,4.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+27°... +14°
-
Днепр+24°... +11°
-
Донецк+23°... +8°
-
Житомир+28°... +14°
-
Запорожье+24°... +12°
-
Ивано-Франковск+27°... +14°
-
Киев+26°... +15°
-
Кировоград+26°... +11°
-
Луганск+22°... +10°
-
Луцк+28°... +16°
-
Львов+27°... +16°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+24°... +13°
-
Полтава+24°... +13°
-
Ровно+29°... +16°
-
Симферополь+24°... +7°
-
Сумы+23°... +11°
-
Тернополь+27°... +15°
-
Харьков+22°... +12°
-
Херсон+26°... +12°
-
Хмельницкий+29°... +16°
-
Черкассы+24°... +13°
-
Чернигов+25°... +15°
-
Черновцы+28°... +17°
Виргиния, США
+ 25 °
Пасмурно, дожди с грозами
Погода Стерлинг
Ощущается как: +25 °
Влажность: 96 %
Давление: 756 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 05:45
Закат 20:29
Фаза луны:
Лента новостей