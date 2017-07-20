У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

11:29, 20 июля 2017
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В четверг, 20 июля, у берегов префектуры Фукусима в регионе Тохоку на японском острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,6.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Предупреждения об угрозе цунами не объявлялось, передает Xinhua со ссылкой на Метеорологическое управление Японии.

У берегов Алеутских островов произошло мощное землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 09:11 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 37,3 градуса северной широты и 141,6 градуса восточной долготы.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 40 км в Тихом океане. Отмечается, что подземные толчки были ощутимы в регионе Тохоку и в восточной части страны.

Метеорологическое управление не объявляло угрозы цунами. На АЭС "Фукусима Дайичи" аномальных последствий удара стихии не выявлено.

Напомним, во вторник, 18 июля, в Перу произошло землетрясение магнитудой 6,4.

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