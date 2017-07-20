В Николаевской области напряженная ситуация с природными пожарами - ГСЧС
На Николаевщине вспыхнуло несколько природных пожаров.
В среду, 19 июля, спасатели тушили пожар в Витовском районе (с. Коларовка). Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
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Также на Херсонском шоссе горела лесопосадка ориентировочной площадью 2 га. В Витовском районе в с. Мешково-Погорелово горел мусор и сухая трава ориентировочной площадью 500 кв. м.
Спасатели призывают граждан делать все, чтобы не допустить пожаров на открытых территориях, соблюдать правила пожарной безопасности.
Напомним, 17 июля на территории Новокаховского лесничества возник пожар лесных насаждений на площади 2 га.
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