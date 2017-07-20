В четверг, 20 июля, в Ивано-Франковской области ожидается ухудшение погодных условий.

В Ивано-Франковской области объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

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Так, 20 июля в Ивано-Франковске и области ожидаются грозы, местами град. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что на западе Украины в четверг пройдут дожди, местами с грозами. Днем теплее всего будет в Черновицкой и Львовской областях - до +31°.