В Ивано-Франковской области объявили штормовое предупреждение

09:34, 20 июля 2017
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В четверг, 20 июля, в Ивано-Франковской области ожидается ухудшение погодных условий.

В Ивано-Франковской области объявили штормовое предупреждение / УНИАН
В Ивано-Франковской области объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

В Киеве сегодня без осадков, днем до +29°

Так, 20 июля в Ивано-Франковске и области ожидаются грозы, местами град. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что на западе Украины в четверг пройдут дожди, местами с грозами. Днем теплее всего будет в Черновицкой и Львовской областях - до +31°.

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