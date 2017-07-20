В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)

08:00, 20 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 20 июля в Украине практически без осадков, на юге до +32°.

В Украине сегодня будет жарко / УНИАН
В Украине сегодня будет жарко / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +32°.

На западе Украины в четверг пройдут дожди, местами с грозами. Днем теплее всего будет в Черновицкой и Львовской областях - до +31°.

В северных областях облачно с прояснениями, в Черниговской области ожидается гроза. Температура до +30°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +29°.

Прогноз на 20 июля / УНИАН
Прогноз на 20 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 июля — Евдокии. Идут дожди — портится сено.

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