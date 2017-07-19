Запад Украины накрыли грозы - синоптик (карта)

21:10, 19 июля 2017
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В среду вечером, 19 июля, западные области Украины накрыли грозы.

Синоптики предупреждали о грозе на западе Украины / фото УНИАН
Синоптики предупреждали о грозе на западе Украины / фото УНИАН

"Вечерние грозы наблюдаются на западе Украины", - пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

В свою очередь, Укргидрометцентр прогнозировал, что 19 июля в Карпатском регионе местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза.

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Гидрометцентр предупреждал о грозы на западе / facebook.com/ukrgmc.official
Гидрометцентр предупреждал о грозе на западе / facebook.com/ukrgmc.official

Как сообщала Погода УНИАН, в четверг, 20 июля, в Украине практически без осадков, на юге ожидается до +32°.

На востоке без осадков, температура днем до +30°. На западе Украины в четверг без осадков. Днем до +31°. В северных областях облачно с прояснениями, в Черниговской области ожидается гроза. Температура до +30°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +29°.

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