Завтра в Киеве без осадков, днем до +30°

17:00, 19 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 20 июля в столице без осадков, днем до +30°.

В Киеве завтра будет жарко / focus.ua
В Киеве завтра будет жарко / focus.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +23°. Ветер юго-восточный и юго-западный, до 2.5 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 05:08, а зайдет в 20:59. 

Как сообщал УНИАН, в четверг, 20 июля, в Украине практически без осадков, на юге до +32°.

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