На Украину надвигается жара: завтра синоптики обещают до +32° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 20 июля, в Украине практически без осадков, на юге до +32°.

В Украине завтра будет жарко / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +32°.

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На западе Украины в четверг без осадков. Днем до +31°.

В северных областях облачно с прояснениями, в Черниговской области ожидается гроза. Температура до +30°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +29°.

Согласно народному прогнозу, 20 июля — Евдокии. Идут дожди — портится сено.

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