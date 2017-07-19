Жертвами наводнения на западе Индии стали девять человек
Индийский штат Гуджарат пострадал от сильного наводнения.
В некоторых районах штата за сутки выпало более 300 мм осадков. При этом среднее количество осадков в Гуджарат за весь июль составляет 240 мм, передает Floodlist.
В результате наводнения в Афганистане погибли 17 человек
По сообщениям местных властей, жертвами наводнения стали девять человек.
За последние три дня спасателям и военным удалость спасти около 400 человек. Сотни людей были эвакуированы в безопасные места подальше от рек и дамб.
Напомним, из-за сильных дождей на юге Великобритании оказались затопленными несколько населенных пунктов.
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