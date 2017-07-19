Жертвами наводнения на западе Индии стали девять человек

Индийский штат Гуджарат пострадал от сильного наводнения.

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В некоторых районах штата за сутки выпало более 300 мм осадков. При этом среднее количество осадков в Гуджарат за весь июль составляет 240 мм, передает Floodlist.

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По сообщениям местных властей, жертвами наводнения стали девять человек.

За последние три дня спасателям и военным удалость спасти около 400 человек. Сотни людей были эвакуированы в безопасные места подальше от рек и дамб.

Напомним, из-за сильных дождей на юге Великобритании оказались затопленными несколько населенных пунктов.