Жертвами наводнения на западе Индии стали девять человек

15:44, 19 июля 2017
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Индийский штат Гуджарат пострадал от сильного наводнения.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В некоторых районах штата за сутки выпало более 300 мм осадков. При этом среднее количество осадков в Гуджарат за весь июль составляет 240 мм, передает Floodlist.

В результате наводнения в Афганистане погибли 17 человек

По сообщениям местных властей, жертвами наводнения стали девять человек.

За последние три дня спасателям и военным удалость спасти около 400 человек. Сотни людей были эвакуированы в безопасные места подальше от рек и дамб.

Напомним, из-за сильных дождей на юге Великобритании оказались затопленными несколько населенных пунктов.

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