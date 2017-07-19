В ГСЧС показали, как украинская авиация помогает тушить масштабные лесные пожары в Черногории (видео)

14:52, 19 июля 2017
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Украинский самолет прибыл в город Тиват.

Работу украинская авиация начала сегодня утром / фото mvs.gov.ua
Работу украинская авиация начала сегодня утром / фото mvs.gov.ua

Украинская авиация оказывает помощь в тушении лесных пожаров в Черногории. Для оказания помощи пожарный самолет Ан-32П ГСЧС прибыл в город Тиват 18 июля, передает пресс-служба МВД.

Работа авиации осуществляется вблизи г. Тиват, что на юге Черногории с 7 часов утра по киевскому времени.

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По состоянию на 10 часов 19 июля авиацией ГСЧС осуществлено 4 сбросы (32 т воды).

Как сообщал УНИАН ранее, в Черногории огонь приблизился к курортному городу Тиват. С побережья страны эвакуировали туристов, пожарным удается контролировать пламя, информации о пострадавших пока не поступало.

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