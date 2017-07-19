В ГСЧС показали, как украинская авиация помогает тушить масштабные лесные пожары в Черногории (видео)
Украинский самолет прибыл в город Тиват.
Украинская авиация оказывает помощь в тушении лесных пожаров в Черногории. Для оказания помощи пожарный самолет Ан-32П ГСЧС прибыл в город Тиват 18 июля, передает пресс-служба МВД.
Работа авиации осуществляется вблизи г. Тиват, что на юге Черногории с 7 часов утра по киевскому времени.
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По состоянию на 10 часов 19 июля авиацией ГСЧС осуществлено 4 сбросы (32 т воды).
Как сообщал УНИАН ранее, в Черногории огонь приблизился к курортному городу Тиват. С побережья страны эвакуировали туристов, пожарным удается контролировать пламя, информации о пострадавших пока не поступало.
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