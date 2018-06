Наводнение затопило несколько населенных пунктов на юге Великобритании (видео)

Улицы превратились в горные потоки. Особенно сложная ситуация в городе Коверек, где двух человек пришлось снимать с крыши, говорится в сюжете ТСН.

Читайте также В результате наводнения в Афганистане погибли 17 человек

По словам местных жителей, дождь лил с такой силой и так громко барабанил по зданиям, что невозможно было услышать хоть что-то другое и даже позвонить спасателям.

@BBCCornwall Live from Coverack. A disaster for this beautiful Cornish village. pic.twitter.com/WaekB1YdWi