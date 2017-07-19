Наводнение затопило несколько населенных пунктов на юге Великобритании (видео)

Из-за сильных дождей на юге Великобритании оказались затопленными несколько населенных пунктов.

Наводнение в Британии / twitter.com @lizardpeninsula

Улицы превратились в горные потоки. Особенно сложная ситуация в городе Коверек, где двух человек пришлось снимать с крыши, говорится в сюжете ТСН.

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По словам местных жителей, дождь лил с такой силой и так громко барабанил по зданиям, что невозможно было услышать хоть что-то другое и даже позвонить спасателям.

@BBCCornwall Live from Coverack. A disaster for this beautiful Cornish village. pic.twitter.com/WaekB1YdWi — Lizard Hol Cottages (@lizardpeninsula) July 18, 2017

Напомним, сильный дождь привел к наводнениям в Стамбуле (Турция). Ливень затопил автомобильные дороги и несколько станций метро, что парализовало движение в городе.