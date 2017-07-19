В Японии произошло мощное землетрясение

13:20, 19 июля 2017
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В среду, 19 июля, в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Перу произошло землетрясение магнитудой 6,4

Эпицентр подземных толчков располагался в районе островов Рюкю. Очаг землетрясения залегал на глубине 99,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в районе Алеутских островов 18 июля произошло землетрясение магнитудой 7,0. Жителей села Никольское на острове Беринга предупредили об угрозе цунами после землетрясения. Позже угроза цунами была снята.

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