В Японии произошло мощное землетрясение

В среду, 19 июля, в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в районе островов Рюкю. Очаг землетрясения залегал на глубине 99,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в районе Алеутских островов 18 июля произошло землетрясение магнитудой 7,0. Жителей села Никольское на острове Беринга предупредили об угрозе цунами после землетрясения. Позже угроза цунами была снята.