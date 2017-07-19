В Калифорнии из-за лесного пожара эвакуировали 5 тысяч человек (видео)

12:28, 19 июля 2017
598
0

5 тыс. жителей штата Калифорнии (США) были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

На данный момент масштабный лесной пожар уничтожил восемь зданий, передает Reuters.

На Херсонщине горело 19,5 га леса

Пожар вспыхнул 16 июля и с того времени охватил более 10 тыс. га леса. Так, в небольшом городке Марипоса свои дома покинули 2 тыс. человек. Всего в штате эвакуировали около 5 тыс. местных жителей.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в регионе.

Напомним, вдоль побережья Адриатического моря на юге Хорватии с 16 июля начали распространяться лесные пожары.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Пасмурно, дожди с грозами
Погода Стерлинг
96 %
756 мм
3.7 м/с
98 %
Лента новостей