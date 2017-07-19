В Калифорнии из-за лесного пожара эвакуировали 5 тысяч человек (видео)

5 тыс. жителей штата Калифорнии (США) были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров.

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На данный момент масштабный лесной пожар уничтожил восемь зданий, передает Reuters.

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Пожар вспыхнул 16 июля и с того времени охватил более 10 тыс. га леса. Так, в небольшом городке Марипоса свои дома покинули 2 тыс. человек. Всего в штате эвакуировали около 5 тыс. местных жителей.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в регионе.

Напомним, вдоль побережья Адриатического моря на юге Хорватии с 16 июля начали распространяться лесные пожары.