Семь человек погибли в Аргентине из-за морозов

Семь человек стали жертвами сильных морозов в Аргентине.

Снегопад в Аргентине / twitter.com @lfsur

Два пожилых человека погибли 18 июля от переохлаждения в провинциях Неукен и Мисьонес.

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Еще пять жителей Мар-дель-Платы, Рафаэлы, Хунин-де-лос-Андес, Ла-Платы и Кордобы отравились угарным газом, пользуясь печами, передает "РИА Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Морозы в Аргентине ударили на прошлой неделе. Так, в городе Сан-Карлос-де-Барилоче был установлен абсолютный рекорд для этого населенного пункта — отметка термометра опустилась до 25,4 градуса мороза.