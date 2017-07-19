В Казахстане скончался пострадавший во время урагана пенсионер
Жертвой мощного урагана в Усть-Каменогорске (Казахстан) стал один человек.
Спасти пенсионера, получившего множественные травмы при падении профлиста с крыши, не удалось, передает YK-news.kz.
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82-летний мужчина находился на улице, когда поднялся шквальный ветер. Слетевший с крыши профлист ударил пенсионера, нанеся ему тяжелые травмы, он попал в реанимацию.
В Первой городской больнице сообщили, что несмотря на все усилия врачей, мужчину не удалось спасти.
Напомним, в понедельник, 17 июля, на востоке Казахстана прошла песчаная буря.
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