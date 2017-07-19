В Казахстане скончался пострадавший во время урагана пенсионер

10:29, 19 июля 2017
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Жертвой мощного урагана в Усть-Каменогорске (Казахстан) стал один человек.

Буря в Казахстане / tengrinews.kz
Буря в Казахстане / tengrinews.kz

Спасти пенсионера, получившего множественные травмы при падении профлиста с крыши, не удалось, передает YK-news.kz.

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82-летний мужчина находился на улице, когда поднялся шквальный ветер. Слетевший с крыши профлист ударил пенсионера, нанеся ему тяжелые травмы, он попал в реанимацию.

В Первой городской больнице сообщили, что несмотря на все усилия врачей, мужчину не удалось спасти.

Напомним, в понедельник, 17 июля, на востоке Казахстана прошла песчаная буря.

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