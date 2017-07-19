На прошлой неделе в Японии из-за жары погибли шесть человек.

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С признаками теплового удара в больницы доставили свыше 7600 человек, передает ТАСС со ссылкой на главное пожарное управление страны.

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По сравнению с позапрошлой неделей число госпитализированных выросло почти в два раза. Примерно в половине случаев речь идет о лицах старше 65 лет.

Местные власти призывают людей употреблять как можно больше жидкости, носить головные уборы и не проводить много времени под солнцем.

Всего в этом году в Японии из-за жары погибли 17 человек.

Напомним, в районе футбольного поля в мексиканском штате Мичоакан земля раскалилась до 250°, из трещин шел пар.