В Киеве сегодня до +26°, без осадков

08:30, 19 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 19 июля в столице без осадков, днем до +26°.

В Киеве сегодня будет тепло / tov-tob.livejournal.com
В Киеве сегодня будет тепло / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.

На Херсонщине горело 19,5 га леса

Солнце в столице взошло в 05:07, а зайдет в 21:00. 

Как сообщал УНИАН, в среду, 19 июля в Украине практически без осадков, на юге до +31°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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