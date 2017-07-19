В Киеве сегодня до +26°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 19 июля в столице без осадков, днем до +26°.

В Киеве сегодня будет тепло / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:07, а зайдет в 21:00.

Как сообщал УНИАН, в среду, 19 июля в Украине практически без осадков, на юге до +31°.

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