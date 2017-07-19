В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)

08:05, 19 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 19 июля в Украине практически без осадков, на юге до +31°.

В Украине сегодня будет жарко / rachelpiersigphotography.com
В Украине сегодня будет жарко / rachelpiersigphotography.com

На востоке без осадков, температура днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, в Крыму пройдет дождь. Температура до +31°.

На западе Украины в среду практически без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +29°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +26°. В центре Украины без осадков, температура днем до +28°.

Прогноз на 19 июля / УНИАН
Прогноз на 19 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 июля - день Сисоя, а такок Иеремия. Считалось, что в этот день полезно походить по земле босиком.

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