В Аргентине из-за морозов погибли четыре человека
Июль является самым холодным месяцем в Аргентине, однако в этом году во многих регионах были зарегистрированы аномальные морозы.
По меньшей мере четыре человека погибли из-за холодного фронта, накрывшего практически всю территорию Аргентины. Об этом сообщила во вторник газета La Nación, передает ТАСС.
По ее данным, два человека скончались, заснув на улице, в провинции Неукен на юге страны, где температура воздуха составляет около -20. Еще одна женщина скончалась в провинции Мисьонес на северо-востоке республике, где столбик термометра опустился до -5. Жертвой холодов также стал житель города Рафаела в провинции Санта-Фе, входящей в центральный регион Аргентины. Он был найден в своем доме, где температура воздуха не превышала 1 градус.
В Аргентине ударили рекордные морозы
Еще два человека погибли от отравления угарным газом, пытаясь согреться, в городах Кордова (провинция Кордова, центр) и Ла-Плата (провинция Буэнос-Айрес). По данным газеты, один человек также стал жертвой холодов в городе Мар-дель-Плата (провинция Буэнос-Айрес), расположенном на побережье Атлантического океана. Однако, как сообщила местная полиция, вскрытие показало, что у него не было обнаружено признаков переохлаждения.
Июль является самым холодным месяцем в Аргентине, однако в этом году во многих регионах были зарегистрированы аномальные морозы. В главном горнолыжным курорте страны - городе Сан-Карлос-де-Барилоче, в воскресенье было зафиксирована самая низкая температура за всю историю наблюдений - 25,4 градуса ниже нуля. В аргентинской столице, где средняя температура воздуха в июле составляет 11 градусов, столбики термометра опустились до 0,5 градуса.
На ряд регионов на западе страны обрушились сильные снегопады, которые нарушили работу аэропортов.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +14°
-
Днепр+24°... +11°
-
Донецк+23°... +8°
-
Житомир+28°... +14°
-
Запорожье+24°... +12°
-
Ивано-Франковск+27°... +14°
-
Киев+26°... +15°
-
Кировоград+26°... +11°
-
Луганск+22°... +10°
-
Луцк+28°... +16°
-
Львов+27°... +16°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+24°... +13°
-
Полтава+24°... +13°
-
Ровно+29°... +16°
-
Симферополь+24°... +7°
-
Сумы+23°... +11°
-
Тернополь+27°... +15°
-
Харьков+22°... +12°
-
Херсон+26°... +12°
-
Хмельницкий+29°... +16°
-
Черкассы+24°... +13°
-
Чернигов+25°... +15°
-
Черновцы+28°... +17°