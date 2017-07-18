Синоптики дали прогноз на август: от знойного начала до предосенней прохлады

По долгосрочным прогнозам погоды на август 2017 года, первые числа месяца будут знойными, на территории нашей страны воздух прогреется до +30…+33º.

Начало августа в Украине будет жарким / фото lookbio.ru

Однако в середине месяца ожидается незначительное похолодание до +23…+26º. Традиционно больше всего осадков выпадет на западе страны, что характерно для данной климатической зоны, передает Meteoprog.

Во второй декаде месяце погода порадует украинцев умеренной температурой в пределах +25…+28º. Конец месяца ожидается достаточно прохладным до +23º.

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Отмечается, что средняя месячная температура августа в Украине составляет 17-20°, в южных и юго-восточных областях 21-23°, в Карпатах 11-16°. Абсолютный максимум температуры достигает 34-35°, в горных районах 26-34°.

В конце месяца на поверхности грунта возможны заморозки.

Среднее месячное количество осадков на юге страны 25-60 мм, на остальной территории 35-80 мм, в Карпатах и Прикарпатье 80-145 мм.

Ранее замначальника Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко прогнозировал, что август будет прохладным, с осадками ниже нормы. Отсюда и регулярные температурные "качели": после дождя будет холодать ночами до 12-15°, а днем среднесуточная температура будет 18-24°.