Синоптики дали прогноз на август: от знойного начала до предосенней прохлады
По долгосрочным прогнозам погоды на август 2017 года, первые числа месяца будут знойными, на территории нашей страны воздух прогреется до +30…+33º.
Однако в середине месяца ожидается незначительное похолодание до +23…+26º. Традиционно больше всего осадков выпадет на западе страны, что характерно для данной климатической зоны, передает Meteoprog.
Во второй декаде месяце погода порадует украинцев умеренной температурой в пределах +25…+28º. Конец месяца ожидается достаточно прохладным до +23º.
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Отмечается, что средняя месячная температура августа в Украине составляет 17-20°, в южных и юго-восточных областях 21-23°, в Карпатах 11-16°. Абсолютный максимум температуры достигает 34-35°, в горных районах 26-34°.
В конце месяца на поверхности грунта возможны заморозки.
Среднее месячное количество осадков на юге страны 25-60 мм, на остальной территории 35-80 мм, в Карпатах и Прикарпатье 80-145 мм.
Ранее замначальника Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко прогнозировал, что август будет прохладным, с осадками ниже нормы. Отсюда и регулярные температурные "качели": после дождя будет холодать ночами до 12-15°, а днем среднесуточная температура будет 18-24°.
Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+24°... +11°
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Донецк+23°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+27°... +14°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+27°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+24°... +13°
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Ровно+29°... +16°
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Симферополь+24°... +7°
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Сумы+23°... +11°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницкий+29°... +16°
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Черкассы+24°... +13°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+28°... +17°