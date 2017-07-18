В Киеве завтра без осадков, днем до +26°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 19 июля, в столице без осадков, днем до +26°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2.2 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 05:07, а зайдет в 21:00.

Как сообщал УНИАН, 19 июля в Украине практически без осадков, во всех регионах будет тепло.

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