Завтра в Украине будет жарко и почти без осадков (видеопрогноз)

16:30, 18 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 19 июля в Украине практически без осадков, во всех регионах будет тепло.

В Украине завтра будет тепло / galleryua.com, viktort
В Украине завтра будет тепло / galleryua.com, viktort

На востоке без осадков, температура днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, в Крыму возможен дождь. Температура до +31°.

На Херсонщине горело 19,5 га леса

На западе Украины в среду практически без осадков. Днем до +29°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +26°. В центре Украины без осадков, температура днем до +28°.

Согласно народному прогнозу, 19 июля - день Сисоя, а такок Иеремия. Считалось, что в этот день полезно походить по земле босиком.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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