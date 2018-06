Ливень затопил метро Стамбула (видео)

Ливень затопил автомобильные дороги и несколько станций метро, что парализовало движение в городе, сообщает Hurriyet.

В частности, затопленной оказалась линия метро, которая идет от международного аэропорта имени Ататюрка, а также подводный автодорожный туннель Евразия.

Кроме того, пострадали многие здания. Вода снесла деревья и столбы. Также в Стамбуле произошло несколько незначительных ДТП.

Министр транспорта Турции Ахмет Арслан назвал ситуацию "стихийным бедствием".

