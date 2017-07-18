Ливень затопил метро Стамбула (видео)
Сильный дождь привел к наводнениям в Стамбуле (Турция).
Ливень затопил автомобильные дороги и несколько станций метро, что парализовало движение в городе, сообщает Hurriyet.
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В частности, затопленной оказалась линия метро, которая идет от международного аэропорта имени Ататюрка, а также подводный автодорожный туннель Евразия.
Кроме того, пострадали многие здания. Вода снесла деревья и столбы. Также в Стамбуле произошло несколько незначительных ДТП.
Министр транспорта Турции Ахмет Арслан назвал ситуацию "стихийным бедствием".
MORE — Istanbul's M1A Yenikapı - Atatürk Airport metro line partially suspended due to flooding in several stationshttps://t.co/2nPVdi22pZ pic.twitter.com/mfAX1Wy8I5— DAILY SABAH (@DailySabah) July 18, 2017
Напомним, в афганской провинции Кабул 17 человек стали жертвами наводнения, вызванного проливными дождями.
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