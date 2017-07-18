Ливень затопил метро Стамбула (видео)

15:46, 18 июля 2017
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Сильный дождь привел к наводнениям в Стамбуле (Турция).

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Ливень затопил автомобильные дороги и несколько станций метро, что парализовало движение в городе, сообщает Hurriyet.

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В частности, затопленной оказалась линия метро, которая идет от международного аэропорта имени Ататюрка, а также подводный автодорожный туннель Евразия.

Кроме того, пострадали многие здания. Вода снесла деревья и столбы. Также в Стамбуле произошло несколько незначительных ДТП.

Министр транспорта Турции Ахмет Арслан назвал ситуацию "стихийным бедствием".

Напомним, в афганской провинции Кабул 17 человек стали жертвами наводнения, вызванного проливными дождями.

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