На востоке Казахстана пронеслась песчаная буря (видео)

В понедельник, 17 июля, на востоке Казахстана прошла песчаная буря.

Буря в Казахстане / tengrinews.kz

Сильный ветер сорвал кровли 35 объектам. В их число входят здания жилого помещения, хозяйственных построек, объекты здравоохранения, образования, культуры, сообщает пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан.

Читайте также В Аргентине ударили рекордные морозы

Последствия урагана устраняют в Уланском, Жарминском и Глубоковском районах, а также в Усть-Каменогорске. В городскую больницу обратились пятеро пострадавших, двоих уже отпустили домой.

Отмечается, что порывы ветра достигали 20 м/с.

Напомним, в результате бури и лесного пожара, произошедших в разных районах Западно-Капской провинции ЮАР, по крайней мере девять человек погибли и несколько получили ранения.