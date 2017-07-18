В Перу произошло землетрясение магнитудой 6,4

14:32, 18 июля 2017
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Во вторник, 18 июля, в Перу произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Индонезии произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 98 км на север-запад от города Камана. Очаг землетрясения залегал на глубине 44 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в районе Алеутских островов18 июля произошло землетрясение магнитудой 7,0. Жителей села Никольское на острове Беринга предупредили об угрозе цунами после землетрясения. Позже угроза цунами была снята.

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