Во вторник, 18 июля, в Перу произошло землетрясение магнитудой 6,4.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 98 км на север-запад от города Камана. Очаг землетрясения залегал на глубине 44 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в районе Алеутских островов18 июля произошло землетрясение магнитудой 7,0. Жителей села Никольское на острове Беринга предупредили об угрозе цунами после землетрясения. Позже угроза цунами была снята.