В Аргентине ударили рекордные морозы
17 июля в аргентинском городе Сан-Карлос-де-Барилоче температура воздуха опустилась до -25,4°.
Это стало абсолютным рекордом для региона. По температурным ощущениям этот показатель достигал 29 градусов ниже нуля, передает "РИА Новости" со ссылкой на метеорологическую службу Аргентины.
Июльская "зима": на Закарпатье выпал дождь с мокрым снегом и градом (фото)
В город пришла так называемая "Буря века", которая принесла сильные снегопады. В регионе нарушена работа аэропорта, около 25 тысяч человек остались без электроэнергии. Местами высота сугробов достигала 50 см.
Предыдущий рекорд в Сан-Карлос-де-Барилоче был установлен в 1963 году, тогда температура упала до -21,1°.
Напомним, один человек погиб, двое пострадали из-за снегопада, который накрыл столицу Чили Сантьяго.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+27°... +14°
-
Днепр+24°... +11°
-
Донецк+23°... +8°
-
Житомир+28°... +14°
-
Запорожье+24°... +12°
-
Ивано-Франковск+27°... +14°
-
Киев+26°... +15°
-
Кировоград+26°... +11°
-
Луганск+22°... +10°
-
Луцк+28°... +16°
-
Львов+27°... +16°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+24°... +13°
-
Полтава+24°... +13°
-
Ровно+29°... +16°
-
Симферополь+24°... +7°
-
Сумы+23°... +11°
-
Тернополь+27°... +15°
-
Харьков+22°... +12°
-
Херсон+26°... +12°
-
Хмельницкий+29°... +16°
-
Черкассы+24°... +13°
-
Чернигов+25°... +15°
-
Черновцы+28°... +17°
Виргиния, США
+ 25 °
Пасмурно, дожди с грозами
Погода Стерлинг
Ощущается как: +25 °
Влажность: 96 %
Давление: 756 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 05:45
Закат 20:29
Фаза луны:
Лента новостей