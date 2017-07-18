В Аргентине ударили рекордные морозы

13:20, 18 июля 2017
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17 июля в аргентинском городе Сан-Карлос-де-Барилоче температура воздуха опустилась до -25,4°.

Снегопад в Аргентине / twitter.com @juanmvila
Снегопад в Аргентине / twitter.com @juanmvila

Это стало абсолютным рекордом для региона. По температурным ощущениям этот показатель достигал 29 градусов ниже нуля, передает "РИА Новости" со ссылкой на метеорологическую службу Аргентины.

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В город пришла так называемая "Буря века", которая принесла сильные снегопады. В регионе нарушена работа аэропорта, около 25 тысяч человек остались без электроэнергии. Местами высота сугробов достигала 50 см.

Предыдущий рекорд в Сан-Карлос-де-Барилоче был установлен в 1963 году, тогда температура упала до -21,1°.

Напомним, один человек погиб, двое пострадали из-за снегопада, который накрыл столицу Чили Сантьяго.

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