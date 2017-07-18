Хорватию охватили лесные пожары (видео)
Вдоль побережья Адриатического моря на юге Хорватии с 16 июля начали распространяться лесные пожары.
Сейчас огонь подобрался ко второму крупнейшему городу Хорватии Сплиту, передает Xinhua со ссылкой на местное агентство Хина.
На Херсонщине горело 19,5 га леса
Пожар подступает к восточному пригороду Сплита, огонь охватил площадь протяженностью 20 км и шириной несколько км. Некоторые дома были сожжены, возникли проблемы с водо- и электроснабжением, часть дорог перекрыта.
С огнем борются сотни пожарных и волонтеров. В район возгорания направлены 50 пожарных машин и 250 сотрудников пожарной службы. Кроме того, армия Хорватии задействовала сотни военнослужащих и несколько самолетов для оказания помощи в тушении огня.
Причины пожара пока не установлены, информации о пострадавших не поступало.
Напомним, вертолет, который участвовал в тушении лесных пожаров на севере Португалии, потерпел крушение.
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