Хорватию охватили лесные пожары (видео)

Вдоль побережья Адриатического моря на юге Хорватии с 16 июля начали распространяться лесные пожары.

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Сейчас огонь подобрался ко второму крупнейшему городу Хорватии Сплиту, передает Xinhua со ссылкой на местное агентство Хина.

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Пожар подступает к восточному пригороду Сплита, огонь охватил площадь протяженностью 20 км и шириной несколько км. Некоторые дома были сожжены, возникли проблемы с водо- и электроснабжением, часть дорог перекрыта.

С огнем борются сотни пожарных и волонтеров. В район возгорания направлены 50 пожарных машин и 250 сотрудников пожарной службы. Кроме того, армия Хорватии задействовала сотни военнослужащих и несколько самолетов для оказания помощи в тушении огня.

Причины пожара пока не установлены, информации о пострадавших не поступало.

Напомним, вертолет, который участвовал в тушении лесных пожаров на севере Португалии, потерпел крушение.