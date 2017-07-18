В результате наводнения в Афганистане погибли 17 человек

11:45, 18 июля 2017
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В афганской провинции Кабул 17 человек стали жертвами наводнения, вызванного проливными дождями.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Еще шесть человек пропали без вести в различных районах страны, передает pajhwok.com.

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По словам главы округа Сароби Мохаммада Фахима Мусазаи, людям нанесен значительный ущерб, наводнение повредило их дома и затопило посевы. 17 июля регион посетила делегация из Кабула и выделила денежную помощь пострадавшим.

Как сообщил один из местных жителей, стихия разрушила более 10 домов.

Напомним, 34 человек погибли в результате наводнения на юго-западном острове Кюсю в Японии.

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