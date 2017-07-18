Последствия разрушительных лесных пожаров в Канаде (фоторепортаж)

10:54, 18 июля 2017
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В канадской провинции Британская Колумбия из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали 37 тысяч человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В провинции зафиксировали более 160 очагов возгорания. Ожидается, что масштаб пожаров будет самым большим в истории региона.

В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют местных жителей

Кроме того, не исключено, что из-за ветра и сухой погоды число эвакуированных людей будет расти.

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