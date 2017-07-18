Последствия разрушительных лесных пожаров в Канаде (фоторепортаж)

В канадской провинции Британская Колумбия из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали 37 тысяч человек.

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В провинции зафиксировали более 160 очагов возгорания. Ожидается, что масштаб пожаров будет самым большим в истории региона.

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Кроме того, не исключено, что из-за ветра и сухой погоды число эвакуированных людей будет расти.