У берегов Алеутских островов произошло мощное землетрясение

В районе Алеутских островов произошло землетрясение магнитудой 7,0.

В районе Алеутских островов произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Жителей села Никольское на острове Беринга предупредили об угрозе цунами после землетрясения. Позже угроза цунами была снята, передает ТАСС.

Читайте также В Индонезии произошло землетрясение

"Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в районе Алеутской гряды. Глубина очага составила 30 км под морским дном. Эпицентр располагался в 290 км от острова Беринга Алеутского района Камчатки, в 750 км от Петропавловска-Камчатского. Объявлена угроза цунами", - сообщил представитель Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Отмечается, что толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском и некоторых населенных пунктах Алеутского и Усть-Камчатского районов.

Ущерба землетрясение не нанесло.

Напомним, 12 июля у берегов Северной Кореи произошло землетрясение магнитудой 5,9.