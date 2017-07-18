У берегов Алеутских островов произошло мощное землетрясение

10:28, 18 июля 2017
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В районе Алеутских островов произошло землетрясение магнитудой 7,0.

В районе Алеутских островов произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В районе Алеутских островов произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Жителей села Никольское на острове Беринга предупредили об угрозе цунами после землетрясения. Позже угроза цунами была снята, передает ТАСС.

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"Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в районе Алеутской гряды. Глубина очага составила 30 км под морским дном. Эпицентр располагался в 290 км от острова Беринга Алеутского района Камчатки, в 750 км от Петропавловска-Камчатского. Объявлена угроза цунами", - сообщил представитель Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Отмечается, что толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском и некоторых населенных пунктах Алеутского и Усть-Камчатского районов.

Ущерба землетрясение не нанесло.

Напомним, 12 июля у берегов Северной Кореи произошло землетрясение магнитудой 5,9.

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