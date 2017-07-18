В понедельник, 17 июля, на территории Новокаховского лесничества возник пожар лесных насаждений на площади 2 га.

На Херсонщине горело 19,5 га леса / ГСЧС

К вечеру площадь пожара увеличилась до 19,5 га, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также В результате ударов молний в Украине погибли четыре человека (видео)

Авиацией ГСЧС Украины была проведена воздушная разведка и выполнено 8 сбросов воды (31 т) в местах интенсивного горения.

Пожар был локализован в 17:20. На месте происшествия работает оперативная группа ГУ ГСЧС в Херсонской области.

Напомним, в Черногории проходит эвакуация туристов из двух центральных районов страны из-за лесных пожаров.