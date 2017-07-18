В Киеве сегодня до +25°, без осадков

08:30, 18 июля 2017
726
0

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 18 июля в столице без осадков, днем до +25°.

В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +22°. Ветер западный и северо-западный, до 7.4 м/с.

Погода на неделю: в Украине будет тепло и практически без осадков (карта)

Солнце в столице взошло в 05:06, а зайдет в 21:01. 

Как сообщал УНИАН, 18 июля в Украине без осадков, на юге и востоке до +29°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Пасмурно, дожди с грозами
Погода Стерлинг
96 %
756 мм
3.7 м/с
98 %
Лента новостей