В Киеве сегодня до +25°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 18 июля в столице без осадков, днем до +25°.

В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +22°. Ветер западный и северо-западный, до 7.4 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:06, а зайдет в 21:01.

Как сообщал УНИАН, 18 июля в Украине без осадков, на юге и востоке до +29°.

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