В Украине сегодня без осадков, на юге и востоке до +29° (карта)

08:04, 18 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 18 июля в Украине без осадков, на юге и востоке до +29°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +29°.

На западе Украины во вторник без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +26°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +25°. В центре Украины без осадков, температура днем до +27°.

Прогноз на 18 июля / УНИАН
Прогноз на 18 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 18 июля — Афанасия преподобного. Если в день Афанасия как медь желтые облака - к дождю.

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