В Черногории эвакуируют туристов из двух районов из-за лесных пожаров

18:42, 17 июля 2017
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Огнем охвачены два района в центре страны.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Черногории проводится эвакуация туристов из двух центральных районов страны из-за лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

Калифорнию охватили лесные пожары (видео)

«Лесные пожары в Черногории, огнем охвачены два района в центре страны. Продолжается эвакуация туристов», - сообщили украинские дипломаты.

Как известно, на Херсонщине горит более 9,5 гектаров леса.

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