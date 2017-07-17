В Черногории эвакуируют туристов из двух районов из-за лесных пожаров

Огнем охвачены два района в центре страны.

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В Черногории проводится эвакуация туристов из двух центральных районов страны из-за лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

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«Лесные пожары в Черногории, огнем охвачены два района в центре страны. Продолжается эвакуация туристов», - сообщили украинские дипломаты.

Как известно, на Херсонщине горит более 9,5 гектаров леса.