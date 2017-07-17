На запад Украины надвигается атмосферный фронт - ожидаются дожди с грозой (карта)

18:00, 17 июля 2017
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Дожди с грозами могут накрыть запад Украины из-за продвижения туда атмосферного фронта из Балтии.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Атмосферный фронт, который вытянулся из Балтии, завтра, 18 июля, может принести немного дождей в Западную Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Киеве завтра без осадков, днем до +25°

"Вчера он еще был каким-то таким невинным, однако сегодня тучки скопились и завтра готовы полить жителей и туристов или деловых людей, а то и просто веселых бездельников дождиком с грозой", - говорится в ее прогнозе.

Остальные области Украины во вторник - без дождя, без грозы, с солнцем, добавила синоптик. В Киеве завтра - прекрасная июльская погода, без осадков, малооблачно.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

Как сообщала ранее Наталка Диденко, в конце недели на всей территории Украины ожидается настоящая летняя жара, до этого будет царить июльское тепло до +28°.

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