На запад Украины надвигается атмосферный фронт - ожидаются дожди с грозой (карта)
Дожди с грозами могут накрыть запад Украины из-за продвижения туда атмосферного фронта из Балтии.
Атмосферный фронт, который вытянулся из Балтии, завтра, 18 июля, может принести немного дождей в Западную Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
В Киеве завтра без осадков, днем до +25°
"Вчера он еще был каким-то таким невинным, однако сегодня тучки скопились и завтра готовы полить жителей и туристов или деловых людей, а то и просто веселых бездельников дождиком с грозой", - говорится в ее прогнозе.
Остальные области Украины во вторник - без дождя, без грозы, с солнцем, добавила синоптик. В Киеве завтра - прекрасная июльская погода, без осадков, малооблачно.
Как сообщала ранее Наталка Диденко, в конце недели на всей территории Украины ожидается настоящая летняя жара, до этого будет царить июльское тепло до +28°.
Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+24°... +11°
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Донецк+23°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+27°... +14°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+27°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+24°... +13°
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Ровно+29°... +16°
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Симферополь+24°... +7°
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Сумы+23°... +11°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницкий+29°... +16°
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Черкассы+24°... +13°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+28°... +17°