Синоптик рассказала, когда в Украине воцарится настоящая летняя жара

16:50, 17 июля 2017
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В конце недели на всей территории Украины ожидается жаркая погода, до этого прогнозируется июльское тепло до +28°.

До конца недели в Украине установится настоящая жара / rachelpiersigphotography.com
До конца недели в Украине ожидается настоящая жара / rachelpiersigphotography.com

В течение недели температура будет постепенно подниматься вверх - в конце недели украинцев ждет настоящая летняя жара. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода на неделю: в Украину вернется жара, но пройдут грозовые дожди (карта)

По ее словам, до этого в Украине воцарится идеальный температурный режим. Кроме того, атмосферный фронт, который вытянулся из Балтии, завтра, 18 июля, может принести немного дождей в Западную Украину.

Как сообщала Погода УНИАН, в Украине на этой неделе ожидается теплая погода, в субботу и воскресенье в западных областях пройдут дожди.

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