В Киеве завтра без осадков, днем до +25°

17:00, 17 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 18 июля в столице без осадков, днем до +25°.

В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

Погода на неделю: в Украине будет тепло и практически без осадков (карта)

Солнце в столице взойдет в 05:06, а зайдет в 21:01. 

Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 июля, в Украине без осадков, во всех регионах будет тепло.

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